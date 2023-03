Neue Werregärten in Herford: Bund gibt 3,2 Millionen Euro

Die Stadt Herford will die Werregärten aufwerten – und kann sich nun über Fördermittel vom Bund in Höhe von 3,2 Millionen Euro freuen. Im nächsten Jahr soll die Umgestaltung beginnen.

Die Stadt Herford will die stadtnah gelegenen Werregärten umgestalten.

Die Ampelkoalition in Berlin hat am Mittwoch die Förderung des Projektes im Rahmen des Programmes „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beschlossen. Dafür hatte sich die Stadt im Oktober beworben.

Die Stadt plant, die Werregärten zu einer Naherholungsfläche mit Angeboten für Gesundheit und Sport zu entwickeln. Diese soll barrierearm/- frei sein und eine klimaresiliente Erneuerung der angrenzenden Schulhöfe ermöglichen. Zudem soll das Rad- und Fußwegenetz verbessert und der Bereich vollständig von motorisiertem Verkehr befreit werden.

Klimaschutztechnisch sei geplant, sogenannte Retentionsmulden anzulegen, Teilflächen zu entsiegeln und die Biodiversität zu erhöhen. „Wir möchten die Werregärten aufwerten“, erklärt Dr. Peter Maria Böhm, Technischer Beigeordneter der Stadt. „Ziel ist es dabei, die Schulhofflächen von Ravensberger und Friedrichs-Gymnasium zu öffnen und in die Werregärten zu integrieren, sodass es neben einer starken Durchgrünung der Schulhofflächen auch ein gutes und leicht auffindbares Fuß- und Radwegenetz gibt, das die nordöstlichen Wohnquartiere an die Innenstadt und den Bahnhof anbindet.“

Die Grünfläche soll über den Schulbetrieb hinaus für alle Bürger*innen zu einer Naherholungsfläche werden. Außerdem sollen die Flächen unter dem Motto „Sport umsonst und draußen“ für alle Generationen entwickelt werden. Der Spielplatz werde in das Konzept integriert. Die Verwaltung will jetzt mit den Schulen, Vereinen, Initiativen und Anlieger*innen die ersten Planungsideen diskutieren.