Das Ladensterben in Herfords Innenstadt geht weiter: Das Reisebüro „Ferieninsel am Neuen Markt“ schließt Ende Oktober – nach zehn Jahren.

„Ferieninsel“-Geschäftsführerin bietet künftig nur noch mobile Beratung an

Die „Ferieninsel“ am Neuen Markt: Zehn Jahre wurden hier Reisen verkauft, Ende Oktober wird das Geschäft geschlossen.

Nachdem die Bäckerei Hensel in der vergangenen Woche angekündigt hatte, dem zentralen Platz in der Herforder City dauerhaft den Rücken zu kehren, wird direkt nebenan in wenigen Wochen der nächste Leerstand folgen.