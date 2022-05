Regionalkrimi von Jobst Schlennstedt: Mord in der Herforder Schillerstraße

In der Herforder Schillerstraße wird eine Frau erschossen. Die Beschreibung des Tatortes lässt an ein bekanntes Szenelokal denken. Auch in seinem neuen Regionalkrimi „Mord auf Westfälisch“ legt Jobst Schlennstedt Wert auf Lokalkolorit.

Blick in die Schillerstraße, die im neuen Krimi von Jobst Schlennstedt Tatort eines Mordes ist. Nach einem Essen in einem angesagten Szenelokal namens „4900“ wird eine Frau auf offener Straße erschossen. Der Regionalkrimi „Mord auf Westfälisch“ aus dem Emons-Verlag ist für zwölf Euro im Buchhandel erhältlich.

Vor mehr als 20 Jahren hat der Autor Herford verlassen, ist aber immer mal wieder wegen seiner Familie zu Gast in der alten Heimat. Und so beinhalten Schlennstedts Ostwestfalen-Krimis immer auch den Blick des ehemaligen Herforders auf seine Stadt und auf das, was sich in ihr verändert hat.