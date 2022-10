Tanja Schwöppe-Funk (stellvertretende Direktorin Amtsgericht) vereidigt Joachim Siedler als Schiedmann in Herford.

In dieser Woche wurde er im Amtsgericht durch die stellvertretende Direktorin Tanja Schwöppe-Funk auf diese verantwortungsvolle ehrenamtliche Aufgabe vereidigt.

Der pensionierte Polizeibeamte ist 69 Jahre alt und gebürtiger Herforder. Das Ehrenamt als Schiedsmann ist für Joachim Siedler die konsequente Fortführung seines beruflichen Lebens: „Ich möchte gerne für Menschen da sein, etwas Sinnvolles im Ruhestand machen und außerdem auch die Gerichte entlasten.“

Der Schiedsbezirk 2 war längere Zeit nicht besetzt.

Bernd Auktuhn, der ebenfalls als Schiedsmann in Herford arbeitet, hatte seinen Nachbarn Joachim Siedler daraufhin angesprochen und für die Aufgabe begeistern können.

Die Tätigkeit von Schiedspersonen umfasst die außergerichtliche bzw. vorgerichtliche Streitschlichtung sowohl in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten als auch in den Strafsachen, für die Schiedspersonen schlichtend tätig sind: Ärger mit Vermietern, Hausfriedensbruch, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Erst wenn trotz Schiedsperson keine Aussicht auf Erfolg besteht, geht der Fall vor Gericht.

Die Bestellung von Schiedsleuten ist eine kommunale Aufgabe. In Herford gibt es drei Schiedsbezirke. Einer ist zurzeit unbesetzt und wird kommissarisch von Bernd Auktuhn übernommen. Der Rat der Stadt Herford wählt die Schiedsleute für 5 Jahre. Weitere Informationen und Kontakt unter: www.herford.de/schiedspersonen