Neuer Schnellbus: Ruckzuck von Enger und Spenge nach Bielefeld

Eine neue ÖPNV-Direktverbindung, die Fahrgäste vom Kleinbahnhof Enger innerhalb von 27 Minuten zum Hauptbahnhof nach Bielefeld bringt, nimmt am 2. Januar 2023 den Betrieb auf: die Schnellbuslinie S15.

Der Bus wird werktags zwischen 5.45 und 20 Uhr und samstags zwischen 8.45 und 19 Uhr stündlich fahren. Die Strecke führt vom ZOB Spenge über die Haltestellen Dreyener Straße in Westerenger, Enger Kleinbahnhof und Schulstraße in Pödinghausen nach Schildesche zu den Haltestellen Obersee und Johannesstift und weiter in die Bielefelder Innenstadt, wo der Hauptbahnhof und der Jahnplatz (Ankunft wochentags stündlich ab 6.23 Uhr) angefahren werden.