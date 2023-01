Neues Spielschiff in Herford mit Bauzaun versperrt

Nanu, was soll das denn? Seit Tagen ist das Spielschiff auf dem Linnenbauerplatz mit einem Bauzaun abgesperrt. Dabei wurde die 160.000 Euro teure XXL-Holzkogge in der Herforder Innenstadt doch erst vor wenigen Monaten feierlich eingeweiht.

Weshalb also ist es jetzt schon nicht mehr möglich, dass die kleinen Piraten mit der Hoppetosse in See stechen? Eine Nachfrage bei der Verwaltung bringt Klarheit: Der Mast im unteren Teil habe ein wenig Spiel, sagt Pressesprecherin Susanne Körner.