Nicht alles wird teurer

"Die Stadtwerke Herford wissen, dass Preiserhöhungen immer unerfreulich sind und würden auch weiterhin sehr gern stabile Preise anbieten", teilen die Stadtwerke dazu selbst mit. Das gelinge "zum Teil".

Dass sich der Preis für Erdgas an der Börse verdreifacht hat, wirke sich auch auf die Angebote der Energieanbieter aus: Kunden müssen fürs Heizen deutlich mehr bezahlen. Allerdings habe die Stadtwerke Herford GmbH (SWH) "durch ihre langfristige Beschaffungsstrategie (über mehrere Jahre) Spitzenpreisentwicklungen" in der letzten Zeit zum Teil abfedern können.

Trotzdem seien die Preisentwicklungen seit dem Sommer "auch an der SWH nicht spurlos vorbei gegangen". Darum erhöhen sich zum 1. Januar 2022 die Allgemeinen Preise für Erdgas (Grundversorgungspreise) um (brutto) 0,79 ct/kWh. "Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von ca. 17.600 kWh Erdgas ergibt sich dadurch eine Erhöhung von rund 139 Euro pro Jahr", so die Stadtwerke.

Erhöhung sei "moderater als bei anderen"

Als einen weiteren Grund für die Verteuerung von Erdgas nennen die Herforder Stadtwerke das zum 1. Januar 2021 eingetretene Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (BEHG): "Die Zertifikate starteten mit 25 Euro je Tonne CO2. Ein jährlicher Anstieg ist vorgesehen und bedeutet für das kommende Jahr eine Steigerung dieses Wertes von 0,11 ct/kWh. In den Preisen für Erdgas sind dann 0,54 ct/kWh als CO2-Preis eingerechnet."

„Das ist für viele eine belastende Situation, doch aus unserer Sicht fällt die Erhöhung für unsere Kundinnen und Kunden moderater aus als bei anderen Anbietern. Alle werden in einem persönlichen Brief informiert“, so Oliver Daun, Geschäftsführer der Stadtwerke Herford GmbH. Die Prokuristin Christine Brinkmann weist zudem darauf hin, dass es neben der Grundversorgung auch andere Angebote gäbe: "Zum Beispiel mit RUNDerdgas pur. Das klimaneutrale Erdgas hat einen Arbeitspreis von 6,79 ct/kWh und einen Grundpreis von 150 €/Jahr. RUNDerdgas pur kann im Onlineshop oder in einem der drei Kundenzentren beauftragt werden.“

Strompreis bleibt stabil

Auch wenn die Beschaffungskosten für Strom ebenfalls gestiegen sind, könnten die Herforder Stadtwerke "weiterhin stabile Strompreise anbieten": Die Mehrkosten aus der Beschaffung würden durch die Senkung zum Beispiel der Umlage für erneuerbare Energien aufgefangen.

„Wir sind nicht der Grundversorger für Strom und bieten unterschiedliche Angebote an: RUNDstrom öko wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen und der aktuelle Preis gilt auch für das Jahr 2022“, so Oliver Daun.

Trinkwasser

Im Versorgungsgebiet der SWH wird der Trinkwassergrundpreis zum 1. Januar 2022 erhöht. Im Versorgungsgebiet Spenge ändert sich zum 1. Januar 2022 das Tarifmodell. Damit haben alle Kunden der SWH die gleichen Wasserpreise.

„Die Gründe für diese Preiserhöhung sind zum einen die gestiegenen Kosten für die Instandhaltungen und die Investitionen in das Wasserrohrnetz sowie Wasseranlagen", erläutert Oliver Daun. "Zum anderen sind es die gestiegenen Kosten für alle Leistungen und Materialien – diese können wir nicht mehr durch Einsparungen kompensieren.“ Alle Kunden würden in einem persönlichen Brief informiert.

Christine Brinkmann ergänzt: „Alle Kundinnen und Kunden können mit einer Jahresvorauszahlung und einem Bonus bei Onlinerechnung ihre Energierechnung senken.“ „Zudem geben wir Zuschüsse, wenn neue energiesparende Elektrogeräte oder Regenwasserzisternen angeschafft werden“, so Oliver Daun weiter.