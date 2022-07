Das Kabel endet neben der Haustür, der Putz daneben ist abgeplatzt, das Pflaster auf dem Hof ist abgesackt, Steine wurden schlecht oder gar nicht verfugt und obendrein beschädigt: So sieht‘s bei der Herforder Familie Hospely aus, nachdem der Bautrupp abgerückt ist. Dabei sollte doch nur ein Glasfaseranschluss gelegt werden.

„Wir sind sicher nicht pingelig, aber so geht es doch nicht“, finden Jessica und Dr. Marian Hospely.

Doch beim Blick auf die Schäden wird klar: Hier ist so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen kann. „Hätte ich das gewusst, hätte ich mich dagegen entschieden. Jetzt haben wir nichts als Ärger“, sagt Dr. Marian Hospely. Doch der Neurologe – er praktiziert in der Innenstadt – wollte internetmäßig für die Zukunft gerüstet sein und entschied sich deshalb für den Ausbau. „Die alte 50.000er-Leitung hat uns völlig gereicht, aber es wird ja alles digitaler.“