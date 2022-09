Kerstin Kurkamp (links) und Jens Foerdermann vor einer Sauna am Standort in Eilshausen. Nach fast 50 Jahren schließt Sauna Foerdermann die Pforten. In die Räume des ehemaligen Wellnessbereichs zieht der Physiotherapeut Jens Foerdermann nach dem Umbau mit seiner Praxis ein.

Foto: Ralf Meistes