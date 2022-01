Nur Hälfte der Herforder Kitas will Lollitest

Trotz Engpässen bei den Labors könnte es ab März in Herforder Kindertageseinrichtungen PCR-Pooltests geben wie an den Schulen.

Sollte die Politik zustimmen, könnten wohl schon ab März PCR-Lollitests in Herforder Kitas angeboten werden.

Der Jugendamtselternbeirat hatte bekanntlich vor Weihnachten in einem offenen Brief an Politik und Verwaltung diesen Schritt gefordert. Pooltests würden deutlich mehr Sicherheit geben und Eltern entlasten. Bislang setzen die Kitas auf freiwillige Schnelltests, die zur Mitnahme ausliegen – und häufig ungenutzt liegen bleiben.