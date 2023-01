Nur mäßiges Interesse an Wintervogelzählung im Kreis Herford

Herford

Tja, die Corona-Langeweile scheint im wahren Sinne des Wortes verflogen zu sein: Zählten im vergangenen Jahr Hobby-Vogelkundler in 417 Gärten im Kreis Herford 14.400 Vögel, so erbrachte die traditionelle „Stunde der Wintervögel“ Anfang dieses Jahres keine 6000 gefiederten Freunde in 173 Gärten.