Nur noch wenige Termine für Führerscheinumtausch

Die Führerscheinstelle im Straßenverkehrsamt des Kreises Herford ist derzeit viel beschäftigt: Für kommenden Montag sind noch eine handvoll Termine frei, ein paar mehr sind es am Donnerstag. Bis dahin, also bis zum 19. Januar, müssten eigentlich alle Führerscheininhaber der Jahrgänge 1959 bis 1964 ihre alten „Lappen“ gegen die EU-Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat ausgetauscht haben.

„Aufgrund der aktuellen hohen Terminnachfrage in der Führerscheinstelle kann es vorkommen, dass zeitnah keine Online-Termine gebucht werden können. Sofern möglich, werden montags, dienstags und donnerstags tagesaktuell zusätzliche Termine freigegeben“, heißt es auf der Internetseite des Kreises. Umtauschanträge können aber auch in den Bürgerbüros der Kommunen gestellt werden, die sie dann ans Amt in Kirchlengern weiterleiten.