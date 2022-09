NWD-Flaggenstreit auf offener Bühne

Konzert mit Anna Netrebko in Köln sorgt für Schlagzeilen - Musiker nimmt ukrainische Fahne mit an sein Pult

Herford

Der Auftritt der Opernsängerin Anna Netrebko in Köln sorgt für Schlagzeilen. Und die Nordwestdeutsche Philharmonie hat daran erheblichen Anteil. Denn ein Musiker aus Herford kam mit einer ukrainischen Flagge auf die Bühne und befestigte sie an seinem Notenpult. NWD-Intendant Andreas Kuntze sorgte dafür, dass die Fahne in der Pause abgehängt wurde.

Von Hartmut Horstmann