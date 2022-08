Offene Sprechstunden auf der Kippe

Die Hals-Nasen-Ohrenärzte Herford Dr. Holger Wrede (links) und Dr. Ulf Reineke vom Allergiezentrum an der Berliner Straße in Herford sind empört, dass Bundesgesundheistminister Karl Lauterbach die finanzielle Förderung für offene Sprechstunden einstellen will.

Foto: Moritz Winde