OGS-Vakanz: Stadt Herford hofft auf Übernahme der Jugendhilfe-Mitarbeiter

Neue Träger an drei Grundschulen gesucht - „im Idealfall Betriebsübergang“

Herford

Die wichtigste Botschaft zuerst: „Es wird an den drei Schulen weiterhin ein OGS-Angebot geben“, verspricht Patrick Puls. Der Weg dorthin sei aber noch nicht klar, schickt der städtische Beigeordnete gleich hinterher. Viele Eltern sind in Sorge und haben sich bereits an die Stadt gewandt.