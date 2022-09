OWL-Forum Herford: Nicht alle sind begeistert

Herford

Das geplante OWL-Forum, der Name sagt es bereits, soll Strahlkraft in die ganze Region entwickeln. In wenn auch negativer Art hat das Prestigeprojekt von Bürgermeister Tim Kähler dies bereits im Kreis Herford erreicht. Der Chor der Kritiker aus den anderen Kommunen schwillt an.

Von Bernd Bexte