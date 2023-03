Kommunen wollen Ganztags-Garantie aussetzen

Flüchtlinge, die Grundsteuerreform und Ganztagsbetreuung in Grundschulen: Die Kommunen in Ostwestfalen-Lippe kritisieren, von Bund und Land finanziell im Stich gelassen zu werden. Dazu fehlen Fachkräfte. Auf einer Tagung bündeln die Vertreter der Ortschaften ihre Forderungen an die Politik.

Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht dringenden Klärungsbedarf mit Bundes- und Landespolitik über eine klaffende Finanzierungslücke angesichts wachsender Aufgaben auf lokaler Ebene. An diesem Freitag tagt die Arbeitsgemeinschaft des kommunalen Spitzenverbandes für den Regierungsbezirk Detmold in der Stadthalle Bünde. Gemeindebund-Hauptgeschäftsführer Christof Sommer nimmt an der Tagung teil und hat bereits bei vorangegangenen Regionaltagungen den Gesetzesvorstoß zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen kritisiert. Es herrsche Stillstand. Noch immer fehle die Unterschrift von Bund und Ländern. „Somit konnte das Land bisher auch keine entsprechende Förderrichtlinie auf den Weg bringen.“