OWL nimmt Patienten aus Corona-Gebieten auf

Die Bundeswehr hat am Freitag zum ersten Mal in der vierten Coronawelle damit begonnen, Patienten aus Notstandsgebieten in weniger belastete Regionen auszufliegen. Weitere Verlegungen gab es mit zivilen Hubschraubern. Zu den Aufnahmegebieten gehört auch Ostwestfalen-Lippe.

Patienten aus Sachsen und Bayern waren Kliniken in Bielefeld und dem Kreis Herford zugeteilt. Eine etwa 60-jährige Frau aus Dresden sollte per Hubschrauber zum Klinikum Bielefeld gebracht werden, was wegen schlechten Wetters am Freitag aber nicht mehr möglich war und nun am Wochenende erfolgen soll.