O'zapft is - jetzt wird Löhner Oktoberfest gefeiert

Auch wenn der Fassbieranstich für Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller erneut eine Herausforderung war, überwog zum Auftakt am Freitagnachmittag die Freude über die 40. Auflage des Löhner Oktoberfests.

„40 Jahre Oktoberfest? Können die in Löhne nicht zählen?“, fragte Poggemöller und erklärte dann die Rechnung, die der Stadt als neuer Veranstalter des Festes aufmacht: 2020 war pandemiebedingt komplett abgesagt worden, 2021 gab es nur Kirmes und verkaufsoffenen Sonntag, aber das Festzelt fehlte. Also wird erst von diesem Jahr an wieder gezählt.