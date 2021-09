Paradies für eingefleischte Trecker-Fans

Das große Dreschfest am vergangenen Wochenende auf Hof Homburg lockte Trecker-Fans aus ganz Deutschland in die ländlichen Gefilde am Rande des Wiehengebirges. Wie Vorsitzender Fred Eikötter berichtete, nahmen einige Teilnehmer weite Wege auf sich: „Besucher aus Frankfurt und Stade sind dabei, aus Cloppenburg, Paderborn, Büren und Dortmund.“ Alle wollten nach der langen Durststrecke wieder Gleichgesinnte treffen und fachsimpeln.

