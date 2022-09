Paradies für Pflanzenfreunde

Von der rustikalen Staude, über edele Zucht-Pfingstrosen und Hortensienraritäten bis zu dekorativen Gräservarianten: Pflanzenbegeisterte finden beim Gartenmarkt der Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) OWL alles, was das Herz begehrt.

Staudenmarkt mit 30 Ständen am Samstag, 24. September, in Hiddenhausen

Am Samstag 24. September, dürfen Besucher von 11 bis 17 Uhr auf dem malerischen Gelände des Guts von Consbruch an der Maschstraße durch verschiedene Gartenräume schlendern und an mehr als 30 Ständen durch ein breites Angebot rund ums Gärtnern und naturverbundene Leben stöbern. Der Markt erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit und lockt sowohl im Frühjahr wie im Herbst hunderte von Besucher nach Hiddenhausen.