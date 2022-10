Peter Lacke in Hiddenhausen baut neues Zentrallager

Hiddenhausen

Die Nachfrage nach Wasserlacken steigt, das Geschäft boomt – für das Unternehmen Peter Lacke an der Herforder Straße in Hiddenhausen könnten die wirtschaftlichen Aussichten nicht besser sein. Und so ist es nur folgerichtig, dass der Gemeindeentwicklungsausschuss grünes Licht für den beantragten Neubau eines Zentrallagers mit Werkstatt und Technikräumen gab.

Von Sonja Töbing