Petrikirche Herford wird eine Woche zum Restaurant

Herford

Statt Helau und Alaaf heißt es guten Appetit: Der Herforder Mittagstisch - hier bekommen Bedürftige täglich eine warme Mahlzeit - zieht in der Rosenmontagswoche in die Petrikirche. Das Gotteshaus am Wilhelmsplatz wird zum Restaurant - und zum Ort der Begegnung.