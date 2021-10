Pferde aus angrenzendem Stall gerettet

Enger

Ein Lastwagenfahrer sieht in der Nacht von der Meller Straße aus Flammen in der Ferne. Geistesgegenwärtig informiert er sofort die Feuerwehr. Ein Fachwerkhaus in der Straße Am Bügel brennt. Als die Feuerwehr gegen kurz nach 3 Uhr vor Ort ankommt, schlagen die Flammen schon aus dem Dach. Verletzt wird aber niemand.

Von Christian Müller und Kathrin Weege