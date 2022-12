Pflegeschule: Kreis Herford fordert Schadstoffgutachten

Derzeit werden die angehenden Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler in der Listerschool am Mary-Somerville-Boulevard unterrichtet. Doch zum Oktober 2023 sollte eigentlich der Umzug von dort in das Gebäude D gegenüber erfolgen. Die Stadt Herford steht dabei zeitlich unter Druck, weil sie das Gelände vor zweieinhalb Jahren von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zu vergünstigten Konditionen gekauft hat, allerdings auch mit der Auflage, dass etliche alte Gebäude abgerissen werden. Dazu zählte auch die Listerschool. Sollte die Stadt das Gebäude über den Herbst 2023 hinaus nutzen, wird sie Geld an die Bima zahlen müssen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch