Pizza und Politik für junge Menschen

Welche Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen haben Kinder und Jugendliche in Bünde? Diese Frage steht am 4. Mai bei der Informationsveranstaltung „Junge Menschen reden mit – Deine Meinung ist gefragt“ im Bünder Rathaus im Fokus.

Dem Nachwuchs soll Mitsprache bei kommunalen Entscheidungsprozessen ermöglicht werden – Treffen am 4. Mai

Alle interessierten Bünder Jugendlichen sind zum Treffen im Rathaus, das am 4. Mai stattfinden soll, eingeladen.

Organisiert vom Jugendamt der Stadt Bünde in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt soll an diesem Nachmittag mit interessierten Kindern und Jugendlichen ein „Konzept zum Mitreden an städtischen Themen“ erarbeitet werden.

Bereits 2019 äußerten Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung gegenüber der Stadtverwaltung und einigen Mitgliedern der Bünder Ratsfraktionen den Wunsch nach einem Mitspracherecht bei kommunalen Entscheidungsprozessen. Aus diesem Ansatz heraus sollte so auch bereits im März 2020 der jetzt stattfindende Informationsnachmittag durchgeführt werden. Aber die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Marco Frodermann, Leiter des Bünder Jugendamts, freut sich, dass die Veranstaltung nun endlich nachgeholt werden könne: „Die jungen Menschen zeigen sehr großes Interesse an öffentlichen Themen und sind sehr engagiert, etwas voranzubringen.“

Alle Schüler, die in und für Bünde etwas verändern wollen, sind herzlich eingeladen, am 4. Mai von 16.30 bis 19 Uhr im Bünder Rathaus dabei zu sein. Es werden mögliche Beteiligungsformate vorgestellt und am Ende der Veranstaltung soll über eine konkrete Form der Partizipation abgestimmt werden. Im nächsten Jugendhilfeausschuss werden die Ergebnisse dann präsentiert.

Da es sich mit hungrigem Magen schlecht diskutieren lässt, lädt das Jugendamt ab 15 Uhr noch zu gratis Street- Food Pizza ein. Anmeldungen zur Veranstaltung sind ab sofort bis einen Tag vor der Veranstaltung möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Nähere Informationen gibt’s auch unter www.buende.de.