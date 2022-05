Platz für 50 Stände im Stadtzentrum

"Frühlingsfest meets Regionale": Standanmeldung für Flohmarkt in Löhne

Löhne

Viele Menschen haben die Pandemie genutzt, Zuhause gründlich auszumisten. Eine Gelegenheit, sich von aussortierten Dingen zu trennen, bietet sich am kommenden Wochenende: Im Rahmen der Veranstaltung „Frühlingsfest meets Regionale“ organisiert die Sparkasse Herford in Löhne am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Mai, zum vierten Mal einen „Flohmarkt für jedermann“.

Von Lydia Böhne