Platzt Prozess gegen Herforder Psychiatrie-Patient?

Herford/Enger

Eigentlich sollte am Montag am Landgericht Bielefeld das Urteil gegen den 40-jährigen Herforder verkündet werden, der Anfang des Jahres nach der Flucht aus der Psychiatrie am Herforder Klinikum einen Bekannten (52) in Enger niedergestochen hatte. Der Prozess könnte jetzt jedoch noch einmal ganz von vorne beginnen.

Von Bernd Bexte