Polizei durchsucht Wohnungen von Rasern

Tödliches Motorradrennen in Hiddenhausen: Haftbefehl gegen zweiten Verdächtigen

Hiddenhausen

Drei Tage nach dem Raserunfall in Hiddenhausen hat die Mordkommission „Krad“ am Freitag einen 18-jährigen Herforder festgenommen. Er sitzt seit Samstag wegen Totschlagsverdachts in Un­tersuchungshaft

Von Christian Althoff