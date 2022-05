Polizei räumt abends Aqua Magica in Löhne

Der Aqua-Magica-Landschaftspark hat am Himmelfahrtstag den Bad Oeynhausener Sielpark als Treffpunkt für Jugendliche abgelöst. Über Stunden ging das gut, doch gegen Abend wurde die Stimmung so aggressiv, dass die Polizei das Gelände räumte.

Vormittags war es noch friedlich, doch am Nachmittag wurde die Stimmung auf der Aqua Magica aggressiver. Am Abend entschied die Polizei, das Gelände zu räumen.

Bis zu 500 meist jugendliche Ausflügler feierten zunächst friedlich miteinander, wo sich sonst an Sonn- und Feiertagen eigentlich eher Familien treffen und die vielen Spielplätze nutzen.

Doch am Nachmittag und mit fortschreitender Alkoholisierung schlug die Stimmung um, so dass es vermehrt zu Aggressivität und Schlägereien kam.

Nach mehreren Platzverweisen räumte die Polizei, die mit starken Kräften vor Ort war, von 20.30 Uhr an das Gelände. Über den Tag unterstützt wurden die Herforder Polizeikräfte von einer Einsatzhundertschaft, Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Minden sowie Polizeihundeführern.

Anzeige wegen Körperverletzung

Drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und eine Anzeige wegen Körperverletzung wurden angefertigt. Eine Person hatte einen Totschläger dabei und erhält eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Tag danach ist Thomas Pest noch sichtlich geschockt. Der langjährige Parkwächter im Aqua-Magica-Landschaftspark ist entsetzt, wie rücksichtslos am Himmelfahrtstag gefeiert wurde. „Die neue Toilettenanlage völlig verdreckt, und überall Glasscherben“, berichtet er auf Anfrage dieser Zeitung. Und dabei soll schon am kommenden Wochenende im Landschaftspark der Pfingstmarkt stattfinden.

Stadt überrascht von Anzahl der Jugendlichen

Die Stadtwerke Löhne und Bad Oeynhausen haben mit Laubbläsern und Kehrmaschine am Freitagmorgen geholfen, das Gelände wieder zu reinigen.

Die Stadt Löhne habe keine Hinweise darauf gehabt, dass die Aqua Magica zum Ausweichort für die Vatertagsausflügler werden könnte, sagte Beatrix Becker, zuständige Dezernentin der Stadt Löhne, auf Anfrage dieser Zeitung. Daher seien am Himmelfahrtstag auch keine Ordnungskräfte der Stadt Löhne im Einsatz gewesen.

Die hohe Anzahl der jugendlichen Ausflügler auf der Aqua Magica kam „tatsächlich etwas überraschend“, so Beatrix Becker weiter: Eigentlich ist das an solchen Tagen eher als ein ,Familien-Hotspot‘ bekannt“, sagte die Dezernentin. Glücklicherweise sei über Müll und Scherben hinaus keine wirklichen „Langzeitschäden“ zu beklagen.