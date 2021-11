Polizei räumt  überfüllte Discothek

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach Polizeieinsätze an der Discothek im Industriegebiet in Melle-Gerden gegeben. So war es auch gleich am ersten Öffnungswochenende nach dem Lockdown im Frühjahr zu Verstößen gegen die Coronaverordnung gekommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar