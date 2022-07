Polizei schnappt Drogenhändler: Kokain, Autos und Harley sichergestellt

Die Polizei selbst nennt das Ermittlungsverfahren, das sich schon seit Monaten hinzog, „umfangreich“. Insgesamt hätten Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Herford jetzt vier Männer festnehmen können. Sie stehen im Verdacht, in größeren Mengen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

„Am Ende stellten die Ermittler über 1,3 Kilogramm Kokain und weitere illegale Drogen in dem Verfahren sicher. Das Kokain hat mindestens einen Straßenverkaufswert von 130.000 Euro“, teilte die Kreispolizeibehörde Herford am Freitagmorgen mit.

Wie umfangreich das Verfahren ist, hatte sich bereits im Februar angedeutet. Deshalb hatte die Kripo die Ermittlungen in einer Ermittlungskommission gebündelt. Weitere Erfolge gab es im Mai: Die Beamten nahmen einen Verkäufer - einen 27-Jährigen aus Bad Oeynhausen - bei einer Drogenübergabe fest. Dies wiederum half den Ermittlern, die weiteren Strukturen im Hintergrund des Drogenhandels zu erhellen.

Durchsuchungen in Löhne, Bad Oeynhausen, Dortmund und im Kreis Lippe

Der 27-Jährige sitzt seit seiner Festnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld in Untersuchungshaft. In einem weiteren Schritt durchsuchten die Ermittler im Juni insgesamt sieben Objekte, unter anderem in Löhne, im Kreis Lippe, in Bad Oeynhausen sowie in Dortmund.

Das Ergebnis: Drei weitere Männer konnten festgenommen werden. Ihnen wird vorgeworfen, in größeren Mengen mit Marihuana und Kokain gehandelt zu haben. Ein 38-jähriger Löhner ist in Haft genommen worden. Gegen ihn wurde nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Ein hier lebender Belgier (36) und ein 24-Jähriger aus Bad Oeynhausen konnten nach ihrer Vernehmung zunächst wieder entlassen werden.

Die Beamten stellten auch mehrere Fahrzeuge sicher: ein 6er BMW Cabrio, ein Audi A3 Cabrio und ein Motorrad der Marke Harley Davidson. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.