Polizei stoppt kosovarischen Hochzeitskorso in Hiddenhausen

Rowdytum auf der A30: Gut zehn hochmotorisierte Fahrzeuge sollen rechts überholt und andere Autos ausgebremst haben, zu dritt nebeneinander und über Rot gefahren sein: Mit vereinten Kräften hat die Polizei einen kosovarischen Hochzeitskorso in Hiddenhausen gestoppt.

Verkehrsteilnehmer auf der A30 gefährdet - Wer saß am Steuer?

Halt, Polizei: Die Polizei stoppte den Hochzeitskorso auf dem Penny-Parkplatz in Hiddenhausen-Lippinghausen.

Die Feiergemeinschaft aus dem Raum Osnabrück war am frühen Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Herford unterwegs, wo in der Oberen Kreienbrede die Party steigen sollte. Zeitgleich meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei den Autokorso zwischen den Anschlussstellen „Bissendorf“ und „Gesmold“.