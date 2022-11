Polizistin in Herford angefahren? Prozess gegen Rollerfahrer

Herford

Auch viereinhalb Monate nach dem Sturz ist die 46-jährige Polizistin immer noch dienstunfähig. Ein Rollerfahrer (50) soll sie bei einer Polizeikontrolle am Otternbuschweg in Herford angefahren und schwer verletzt haben, um vor einer Kontrolle zu flüchten. Am Freitag treffen sich das Opfer und der mutmaßlicher Täter im Gerichtssaal in Herford wieder.

Von Bernd Bexte