Neues Fahndungsfoto: Wer kennt diesen Rollerfahrer? 

Im Fall des Rollerfahrers, der auf der Flucht vor der Polizei am Otternbuschweg in Herford eine Polizistin schwer verletzt hat, hat die Mordkommission „Roller“ am Donnerstag weitere Details zum Täter bekannt gegeben und auch ein neues Fahndungsfoto veröffentlicht.

Die Mordkommission sucht jetzt mit Fahndungsplakaten nach dem Rollerfahrer, der bei der Flucht vor der Polizei am Montag (11. Juli) eine Polizistin schwer verletzt hat. Sie hängen seit Mittwoch an vielen Tankstellen im Kreis Herford.

Die Ermittler möchten die Aufmerksamkeit dabei vor allem auf die Jacke des Rollerfahrers lenken. Aufgrund der auffälligen weißen Applikationen auf dem Kleidungsstück erhoffen sie sich weitere Hinweise.

Auf der rechten Brust der Jacke befinde sich ein Logo in weißer Farbe. Dabei könnte es sich um eine modische Applikation, aber auch um ein Firmenlogo oder das Logo eines Sportvereins handeln, vermuten die Ermittler. Sie fragen: „Wer kann Hinweise zu dem Logo oder Schriftzug benennen? Wer besitzt eine ähnliche Jacke und kann Angaben zu dem Hersteller machen?“

Die auffälligen Applikationen auf der Jacke könnten zum Täter führen, hoffen die Ermittler. Foto: Polizei

Bereits am Mittwoch hatte die Mordkommission mitgeteilt, dass man nach ersten Erkenntnissen davon ausgehe, dass der Flüchtige die Beamtin bewusst angefahren hat, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Polizistin, bei der kurzfristig Lebensgefahr bestand, gilt weiterhin als schwer verletzt. Ihr Gesundheitszustand wird aber als stabil angesehen.

Den Beamten liegen Hinweise vor, dass der Rollerfahrer soziale Kontakte im Bereich Spenge und Lenzinghausen haben soll. Somit ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer den Bürgerinnen und Bürger auch bereits vor der Tat durch seinen auffällig lauten und schnellen Roller aufgefallen sein könnte.

Dazu verteilt die Polizei Fahndungsplakate, die den Gesuchten vor und nach der Kollision mit der Polizistin zeigen im Raum Herford, Spenge und Lenzinghausen.

Polizistin verletzt: Fahndung nach flüchtigem Rollerfahrer Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Roller, bei dem es sich um einen Aprilia SR 50 handeln soll? Wer erkennt den markanten neongelben Helm des Unbekannten? Wer kann Hinweise zur flüchtigen Person mitteilen? Foto: Polizei Bielefeld

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 20- bis 45-jährigen Mann mit heller Hautfarbe handeln, der akzentfrei deutsch spricht.

Der Gesuchte soll nach Polizeiangaben zum bislang letzten Mal am Tattag (11. Juli) gegen 15.30 Uhr im Bereich Spenge durch eine aufmerksame Pkw-Fahrerin gesehen worden sein.

Zudem teilte eine weitere Zeugin mit, dass sie den Rollerfahrer in der nahen Vergangenheit regelmäßig morgens in der Zeit von 5 bis 5.10 Uhr auf der Wertherstraße im Bereich Enger gesehen haben will.

Wer erkennt den neongelben Helm?

Nicht zuletzt aufgrund des auffälligen Helms hofft die Polizei weiterhin auf sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führen können.

Die Polizei appelliert weiterhin an den flüchtigen Fahrer, sich zu stellen. Damit könne er umfangreichen Ermittlungen vorbeugen und gegebenenfalls zur eigenen Entlastung beitragen, erklärt Rickel. Ob es auch bei einem Prozess strafmildernd sei, wenn sich der Rollerfahrer stelle, liege im Ermessen des Gerichts.

Die Mordkommission bearbeite derzeit eine zweistellige Anzahl an Hinweisen. Weitere Zeugen hätten davon berichtet, dass sie den Gesuchten in den Tagen vor der Tat in Spenge und Herford gesehen haben wollen.

Hinweise an die Mordkommission „Roller“

Wer Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Unbekannten geben kann oder Informationen hat, die zu dessen Identifizierung beitragen könnten, kann sich bei der Mordkommission „Roller“ unter den Rufnummern 05221/8880 (Kreispolizeibehörde Herford), 0521/5450 (Polizeipräsidium Bielefeld) oder per E-Mail über kk11.bielefeld@polizei.nrw.de melden.