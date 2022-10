Herford

In Sachen Schulneubau beschreitet die Stadt Herford neue Wege. Erstmals wird mit der Porta-Holding ein privat geführtes Unternehmen eine Schule in Herford bauen. Der Stadtrat gab am Freitagabend dafür grünes Licht. Es gab viele lobende Worte, aber auch kritische Stimmen zu dem Projekt. Wie berichtet, soll an der Gaußstraße die neue Geschwister-Scholl-Realschule entstehen (HK-Ausgabe vom 17. September).

Von Ralf Meistes