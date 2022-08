Prozess gegen Herforder Psychiatrie-Patient geplatzt

Der Prozess gegen den flüchtigen Psychiatrie-Patienten (40), der in Enger einen Bekannten (52) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte, muss noch einmal ganz von vorne beginnen.

Der Prozess gegen den Herforder (40) am Landgericht Bielefeld soll jetzt am 27. Oktober erneut beginnen.

Eine Schöffin der Schwurgerichtskammer am Landgericht Bielefeld, die wegen einer Corona-Infektion nicht verhandlungsfähig ist, konnte sich auch am Dienstag nicht freitesten. An diesem Tag lief jedoch die maximale Drei-Wochen-Unterbrechungsfrist ab.