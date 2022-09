Radstraßen-Debatte in Herford nimmt wieder Fahrt auf

Geteilte politische Meinungen vor Verkehrsversuch-Ende - Bürgerversammlung am Donnerstag

Herford

Seit mehr als einem Jahr genießen Radler auf einem Teil der Vlothoer Straße in Herford Vorfahrt. In Kürze endet das Verkehrsprojekt. Eine Bürgerinitiative möchte die Radstraße unbedingt behalten - trotz vergleichsweise geringer Auslastung. In der Politik ist die Stimmung geteilt.

Von Moritz Winde