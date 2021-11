Radweg an der Hansastraße?

Dazu gehören sowohl Berufspendler und Schüler, die zum Bahnhof Neue Mühle wollen, als auch ein vermehrter Freizeitfahrradverkehr. Das ist aber durchaus gefährlich, meinen die Grünen im Rat der Gemeinde Rödinghausen. „Aufgrund des hohen Pkw- und Lkw-Aufkommens auf der L557 kommt es in den Bereichen, in denen die Breite der Fahrbahn bei beidseitigem Verkehr kein Überholen von Radfahrern und Fußgängern zulässt, zu gefährlichen Situationen. Dazu gehören riskantes Überholen durch Pkw und Lkw ohne ausreichenden Sicherheitsabstand. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer führt dabei zu keinem geringeren Risiko“, konstatiert Andrea Haack, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat. Auch für Wanderer des Wittekindsweges gebe es keine Möglichkeiten, die Hansastraße im Bereich Neue Mühle sicher zu nutzen.

Hier wollen die Grünen möglichst schnell Abhilfe schaffen. Im zuständigen Fachausschuss hatten sie deshalb den Antrag gestellt, dass die Verwaltung damit beauftragt wird, zeitnah über den Sachstand zum Bau eines Radweges an der Hansastraße zwischen der Grenze zur Stadt Preußisch Oldendorf und der Stadt Bünde zu berichten. Dabei sollen unter anderem Aussagen zu den folgenden Punkten enthalten sein: Soll eine Radwegeverbindung zwischen der Stadt Preußisch Oldendorf (Bünder Straße) und der Einmündung Wehmerhorststraße (Hansastraße) fertig gestellt werden, und wenn ja, wann? „Der Landesbetrieb Straßen NRW bereitet seit 2019 eine Zustandserhebung der Radwege entlang von Landesstraßen und eine darauf fußende Priorisierung von Maßnahmen vor“, so Haack. Die Grünen wollen nun wissen, ob ein Radweg an der L557 in dieser Erhebung und Priorisierung aufgeführt wird und wann mit einer Umsetzung der Maßnahme zu rechnen sei. „Bereits vor mehr als 15 Jahren haben Naturschutzverbände und die Agenda-21-Bewegung in Rödinghausen bei einem Termin mit dem damaligen Verkehrsminister nachdrücklich auf die Problematik eines Radwegs an der L557 hingewiesen“, informiert die Fraktionschefin. Seitdem habe es keine weiteren Bemühungen seitens des Landes und der Kommune gegeben, die Situation zu verbessern.

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität votierten – auch mit Blick auf das noch zu erstellende Radverkehrskonzept – einstimmig für den Antrag der Grünen. Allerdings wurde der Antrag noch um einen Punkt ergänzt. So soll die Verkehrsführung für Radfahrer im Bereich der Kreuzung Hansastraße/Bünder Straße verbessert werden, weil sie als „nicht eindeutig genug“ kritisiert wurde.