Nachdem in der vergangenen Woche Dr. Georg Rüter, Geschäftsführer des Mathilden-Hopitals, von einem deutlichen Anstieg an Corona-Patienten sprach, haben sich laut Peter Hutmacher, Vorstandssprecher des Klinikums Herford, die Patientenzahlen in diesem Bereich in den vergangenen zwei Wochen vervierfacht.

