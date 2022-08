Herford

Temperaturabsenkung im Rathaus, Nachtabschaltung auf Herforder Straßen, kalte Duschen in städtischen Sporthallen: Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen will die Stadt Herford in den kommenden Monaten Gas und Strom sparen. Der Stadtrat gab mit Mehrheit dafür am Freitagabend grünes Licht.

Von Ralf Meistes