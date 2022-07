Gewinnt die Fahrradstraße an der Vlothoer Straße immer mehr an Akzeptanz? Zwei Verkehrsmessungen der Stadt geben darüber bislang nur bedingt Auskunft. Dass im Mai 2022 deutlich mehr Radler unterwegs waren als im November 2021, könnte auch an der besseren Witterung liegen.

Foto: Stefan Wolff