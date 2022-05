Redner verurteilen Krieg und rufen auf zu Solidarität

Löhne

In diesem Jahr konnte die Maikundgebung des Deutschen Gewerkschafts-Bundes (DGB) wieder live in der Werretalhalle stattfinden, nachdem zwei Jahre keine Präsenzveranstaltung möglich war. Musikalisch stimmte das Duo „Tradewind“ mit dem Song „You`ve got a friend“ gleich zu Beginn auf die zentralen Themen ein: Solidarität mit den Schwachen, Hilfe für Menschen in Krieg und Krisengebieten, Verantwortung für eine soziale und menschenwürdige Wirtschaft und Gesellschaft.

Von Gabriela Peschke