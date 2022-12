Rettungsdienst im Kreis Herford: Darum steigen die Einsatzzahlen

Dank an Polizei, Feuerwehr und Notfallsänitäter zu Weihnachten

Herford

Der vergangene Montag war wieder so ein Tag. „Da hatten wir 180 Einsätze“, sagt Bernd Kirchhoff, Abteilungschef der Kreisleitstelle Herford in Eilshausen. Aber nicht nur an solchen Glatteis-Tagen steigt die Zahl der Hilferufe. „Noch vor drei Jahren waren es täglich im Schnitt 70, jetzt sind es immer 80 bis 90“, ergänzt Kreisbrandmeister Bernd Kröger. Woran liegt das?

Von Bernd Bexte