Rödinghausen: Rettungswagen ist schon 22 Mal vom neuen Standort ausgerückt

Rödinghausen

Kürzere Wege, deutlich schneller am Einsatzort: Seit 1. September ist ein Rettungswagen am Jugendgästehaus in Rödinghausen stationiert. In seinen ersten sieben Einsatztagen rückte er bereits zu 22 Einsätzen aus - fünf davon waren in Rödinghausen. Der Rest teilt sich auf Bünde (11), Kirchlengern (4) und Preußisch Oldendorf (2) auf.

Von Kathrin Weege