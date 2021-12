Rödinghauser gewinnt Porsche

Patrick Schumann hatte sich bereits zu Beginn der Aktion online für die Weihnachtsschlitten-Aktion registriert. Von da an hieß es Antenne NRW hören – und tatsächlich fiel sein Name im Radio. Aufgeregt meldete er sich daraufhin innerhalb der vorgegebenen 30 Minuten zurück und sicherte sich so seinen Glücksschlüssel.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar