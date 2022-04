18-Jährigen mit Baseballschläger im Gesicht verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Darnauer Weg in Rödinghausen ist am Donnerstag ein 18-Jähriger verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Ein 16-jähriger Meller soll ihn mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben.

Wie die Polizei mitteilt, kam es zunächst am Bahnhof in Bruchmühlen gegen 15.40 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf sich einige Beteiligte mit einem silbernen Mercedes vom Bahnhof entfernten. Gegen 16 Uhr hielten sich dann etwa fünf Personen im Bereich des Wohnhauses eines 18-Jährigen aus Rödinghausen am Darnauer Weg auf.

Um den vorausgegangenen Streit zu schlichten, habe sich der 18-Jährige in Begleitung von Zeugen zu der Personengruppe begeben, so die Polizei. "Plötzlich und unerwartet" habe dann ein 16-Jähriger aus Melle mit einem Baseballschläger in Richtung des 18-Jährigen geschlagen und ihn so im Gesicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Anschließend sei die Gruppe mit dem silbernen Mercedes davongefahren. Die Polizei fahndete nach den flüchtigen Verdächtigen und wurden währenddessen zu einem Einsatz an die Eichendorffstraße in Rödinghausen gerufen. Dort hatte ein Mann im Keller einer Zahnarztpraxis mehrere Spinde, den Medikamentenschrank und die Handtasche einer Mitarbeiterin durchsucht. Der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

16-Jähriger muss Blutproben abgeben

Es stellte sich heraus, dass es sich beim Tatverdächtigen um den flüchtigen 16-Jährigen handelte. Er wurde durchsucht. Die Polizei fand bei ihm drei Verpackungen von Kunststoffmaterial aus dem Medikamentenschrank. Der Baseballschläger konnte im Bereich der Praxis in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden.

Da der Verdacht bestand, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurden ihm im Krankenhaus in Melle, nach richterlicher Anordnung, Blutproben entnommen. Durch die Polizeibeamten wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.