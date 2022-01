22-Jähriger wird angepöbelt und geschlagen

Die Kriminalpolizei in Herford ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung.

Der 22-jährige Meller hatte am Montag eine Apotheke an der Kilverstraße besucht. Gegen 19.50 Uhr rief er die Polizei. Vor Ort hätten etwa vier oder fünf Jugendliche, die sich teilweise auf Russisch unterhielten, Alkohol konsumiert und den Mann ohne Grund angepöbelt. Dann habe ein Jugendlicher den Mann angegriffen und ihn mit der Faust an den Kopf geschlagen, woraufhin die Jugendlichen sich verdrückten.

Es sei schon das zweite Aufeinandertreffen mit dieser Gruppe gewesen, so die Polizei. Dem Streit an der Apotheke war ein paar Tage zuvor eine Sachbeschädigung vorausgegangen: Der 22-Jährige stand mit seinem Auto an der Schranke am Bahnübergang an der Bruchstraße. Die selbe Gruppe Jugendlicher sei vorbeigekommen und habe die Schranke einfach auf die Motorhaube des Wagens herab gedrückt. Das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt.

Die Polizei bittet in diesen Fällen um Zeugenhinweise. Zudem gibt es zu beiden Vorfällen Videomaterial, das die Ermittler derzeit auswerten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.