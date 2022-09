700 Jahre Bruchmühlen: Beim Umzug feiern auch die Hühner

700 Jahre alt wird eine Ortschaft nicht alle Tage. Aus diesem Grund wurde am Wochenende in Bruchmühlen ausgiebig gefeiert.

Am Freitag trat zunächst die A-capella-Gruppe „Female Affairs“ auf, am Tag danach ging es mit dem Bruchmühlener Oktoberfest weiter. Die „Bayernmafia“ sorgte hier für gute Laune. Nach einer ausgelassenen Nacht voller Musik und Tanz wurde die Feier dann am Sonntagnachmittag mit dem großen Festumzug durch Bruchmühlen fortgeführt.