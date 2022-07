Ältester Wagen stammt aus dem Jahr 1928

Rödinghausen

Er besitzt wohl nicht nur das älteste Auto, das auch in diesem Jahr an der 5. Dünner ADAC Wittekind-Klassik teilgenommen hat, die am Sonntag, 17. Juli, vom Häcker-Wiehenstadion in Rödinghausen gestartet ist. Mit seinen 88 Jahren dürfte Gerhard Röhr auch der älteste Fahrer gewesen sein.

Von Annika Tismer